132 de gorjeni s-au întors acasă după ani petrecuți la muncă în străinătate. Cei mai mulți au lucrat în Germania

Un număr de 132 de cetățeni din județul Gorj care, în ultimii ani, au fost plecați la muncă în străinătate, au ales să revină acasă și să își caute un loc de muncă în țară. Aceștia s-au prezentat, pe parcursul acestui an, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, unde au fost înregistrați, consiliați profesional și îndrumați către diverse programe de formare.

Potrivit datelor comunicate de reprezentanții AJOFM Gorj, din totalul celor 132 de persoane, 54 sunt femei, iar majoritatea celor reveniți provin din Germania – un număr de 107 persoane. De asemenea, 11 gorjeni s-au întors din Austria, 5 din Danemarca, 3 din Olanda, 2 din Belgia, 2 din Spania, 1 din Elveția și 1 din Italia.

Instituția județeană le-a oferit tuturor celor întorși posibilitatea de a participa la cursuri de calificare și recalificare profesională, menite să le crească șansele de integrare pe piața muncii, fie la nivel local, fie în alte zone din țară. Astfel de programe sunt organizate periodic de AJOFM și vizează domenii precum construcțiile, industria alimentară, serviciile sau comerțul.

Reprezentanții instituției spun că motivațiile pentru revenirea în țară sunt variate, dar, în cele mai multe cazuri, acestea au legătură cu dorința de a fi mai aproape de familie. În alte situații, decizia a fost influențată de condițiile dificile de muncă din străinătate, de costurile tot mai mari ale traiului sau de nevoia de stabilitate.

Tot mai mulți români din diaspora încep să revină în județele de origine, iar Gorjul nu face excepție. În ultimii ani, AJOFM a derulat campanii speciale de informare și consiliere pentru românii care doresc să revină pe piața muncii din țară, oferindu-le sprijin pentru redactarea CV-ului, orientare profesională, dar și acces la ofertele angajatorilor locali.

„Scopul nostru este să îi ajutăm pe cei care revin din străinătate să se reintegreze cât mai ușor pe piața muncii. Le oferim consiliere individuală, evaluare a competențelor dobândite în afara țării și acces la cursuri de calificare, în funcție de cererea de pe piața locală”, au precizat reprezentanții AJOFM Gorj.

Statisticile arată că revenirea cetățenilor din străinătate reprezintă un fenomen în creștere, iar specialiștii consideră că aceste persoane pot aduce un plus de experiență și disciplină pe piața muncii locale. Mulți dintre ei au acumulat cunoștințe practice și abilități într-un mediu competitiv, ceea ce le oferă un avantaj în momentul reintegrării.

În prezent, AJOFM Gorj derulează mai multe programe de sprijin pentru șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru cei reveniți din străinătate. Printre acestea se numără subvenții pentru angajatori, programe de formare profesională gratuite și consiliere personalizată în funcție de profilul fiecărei persoane.

