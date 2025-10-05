spot_img
7.1 C
Târgu Jiu
duminică, octombrie 5, 2025
Altele
    AcasăActualitate132 de gorjeni s-au întors acasă după ani petrecuți la muncă în...
    Actualitate

    132 de gorjeni s-au întors acasă după ani petrecuți la muncă în străinătate. Cei mai mulți au lucrat în Germania

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    16

    Un număr de 132 de cetățeni din județul Gorj care, în ultimii ani, au fost plecați la muncă în străinătate, au ales să revină acasă și să își caute un loc de muncă în țară. Aceștia s-au prezentat, pe parcursul acestui an, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, unde au fost înregistrați, consiliați profesional și îndrumați către diverse programe de formare.
    Potrivit datelor comunicate de reprezentanții AJOFM Gorj, din totalul celor 132 de persoane, 54 sunt femei, iar majoritatea celor reveniți provin din Germania – un număr de 107 persoane. De asemenea, 11 gorjeni s-au întors din Austria, 5 din Danemarca, 3 din Olanda, 2 din Belgia, 2 din Spania, 1 din Elveția și 1 din Italia.
    Instituția județeană le-a oferit tuturor celor întorși posibilitatea de a participa la cursuri de calificare și recalificare profesională, menite să le crească șansele de integrare pe piața muncii, fie la nivel local, fie în alte zone din țară. Astfel de programe sunt organizate periodic de AJOFM și vizează domenii precum construcțiile, industria alimentară, serviciile sau comerțul.
    Reprezentanții instituției spun că motivațiile pentru revenirea în țară sunt variate, dar, în cele mai multe cazuri, acestea au legătură cu dorința de a fi mai aproape de familie. În alte situații, decizia a fost influențată de condițiile dificile de muncă din străinătate, de costurile tot mai mari ale traiului sau de nevoia de stabilitate.
    Tot mai mulți români din diaspora încep să revină în județele de origine, iar Gorjul nu face excepție. În ultimii ani, AJOFM a derulat campanii speciale de informare și consiliere pentru românii care doresc să revină pe piața muncii din țară, oferindu-le sprijin pentru redactarea CV-ului, orientare profesională, dar și acces la ofertele angajatorilor locali.
    „Scopul nostru este să îi ajutăm pe cei care revin din străinătate să se reintegreze cât mai ușor pe piața muncii. Le oferim consiliere individuală, evaluare a competențelor dobândite în afara țării și acces la cursuri de calificare, în funcție de cererea de pe piața locală”, au precizat reprezentanții AJOFM Gorj.
    Statisticile arată că revenirea cetățenilor din străinătate reprezintă un fenomen în creștere, iar specialiștii consideră că aceste persoane pot aduce un plus de experiență și disciplină pe piața muncii locale. Mulți dintre ei au acumulat cunoștințe practice și abilități într-un mediu competitiv, ceea ce le oferă un avantaj în momentul reintegrării.
    În prezent, AJOFM Gorj derulează mai multe programe de sprijin pentru șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru cei reveniți din străinătate. Printre acestea se numără subvenții pentru angajatori, programe de formare profesională gratuite și consiliere personalizată în funcție de profilul fiecărei persoane.

    Articolul precedent
    Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, sfințește Altarul de Vară al Bisericii „Sfânta Treime” din Turburea
    Articolul următor
    Deficit major de personal la o instituție din Gorj
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!