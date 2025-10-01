A fost redeschisă circulația pe Transalpina
Circulația rutieră pe Transalpina a fost redeschisă de miercuri, octombrie. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au luat decizia redeschiderii circulației după ce au verificat starea carosabilului: „În urma reviziei efectuate de către Districtul Rânca, s-a constatat că nu se impune prelungirea închiderii circulației pe sectorul DN 67C cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.
Astfel, circulația rutieră, pe acest tronson, se desfășoară conform programului normal, respectiv în intervalul orar 07:00 – 21:00“, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova.
În ultimele zile, pe Transalpina a nins, motiv pentru care drumarii au decis închiderea circulației.
