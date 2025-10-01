A fost redeschisă circulația pe Transalpina

Circulația rutieră pe Transalpina a fost redeschisă de miercuri, octombrie. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au luat decizia redeschiderii circulației după ce au verificat starea carosabilului: „În urma reviziei efectuate de către Districtul Rânca, s-a constatat că nu se impune prelungirea închiderii circulației pe sectorul DN 67C cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.