Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu

Aparegio Gorj S.A. – CED BUMBESTI-JIU anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de:29.08.2025, în intervalul orar 08:00-10:00 în localitatea:BUMBESTI-JIU, str:Curtisoara, ca urmare a avariei survenite la conducta de distributie.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că personalul de intervenție deplasat la fața locului va face tot posibilul pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.

