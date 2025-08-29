Bani pentru unitățile de cult. Ce trebuie să facă primarii!

Consiliul Județean Gorj a aprobat Regulamentul pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul județului Gorj, unităților de cult din județul Gorj aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Astfel, fiecare UAT care se încadrează în condițiile impuse în document poate primi fonduri financiare pentru menținerea și modernizarea patrimoniului existent.

Potrivit Regulamentului aprobat, banii se alocă din bugetul local al județului în limita prevederilor bugetare, sume pentru completarea fondurilor proprii și atrase din alte surse ale unităților de cult, destinate:

a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici și a așezămintelor de

asistență socială și medicală;

b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în

vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

c) conservării și întreținerii bunurilor aparținând cultelor religioase care fac parte din patrimoniul

cultural național mobil;

d) amenajării și întreținerii muzeelor și a colecțiilor muzeale deținute sau pe care le administrează;

e) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și

medicală ale unităților de cult;

g) construirii și reparării sediilor administrative ale protopopiatelor, parohiilor sau ale centrelor de

cult, a cimitirelor, precum și a sediilor unităților de învățământ proprietate a cultelor recunoscute;

Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local al județului cu această destinație, prin hotărâre de consiliu județean cu încheierea unui contract de finanțare între Județul Gorj, pe de o parte, și unitatea centrală de cult beneficiară, pe de altă parte. Valoarea minimă care poate fi acordată pentru o unitate de cult este de 30.000 lei Valoarea maximă care poate fi acordată pentru o unitate de cult este de 100.000 lei, se mai arată în document.