Campania de sterilizare gratuită de la Bolboși s-a facut cu sprijin internațional

Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu Asociațiile Happy Paws și Veto din Germania, dar și cu sprijinul medicului veterinar dr. Radu Hotoboc, a demarat o nouă campanie de sterilizare a câinilor de la Bolboși. Campania se desfășoară până la data de 27 august, perioadă în care Consiliul Județean asigură transportul gratuit al animalelor de la domiciliu până la clinica veterinară și retur. Înscrierile se fac la sediul Primăriei Bolboși, iar locuitorii sunt încurajați să profite de această oportunitate. Totodată, reamintim că sterilizarea și microciparea câinilor nu reprezintă o opțiune, ci o obligație legală, conform legislației în vigoare.

De la începutul anului și până în prezent, prin campaniile organizate, am reușit să sterilizăm peste 2.000 de câini cu stăpân, contribuind astfel la reducerea abandonului și la o mai bună protecție a animalelor.

Această acțiune face parte din strategia de gestionare responsabilă a animalelor de companie și are ca scop atât sprijinirea comunităților locale, cât și respectarea cadrului legal privind bunăstarea animalelor.