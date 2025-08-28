spot_img
    CEO face achiziții pentru continuarea activității și după 2026
    Actualitate

    CEO face achiziții pentru continuarea activității și după 2026

    Complexul Energetic Oltenia (CEO) continuă să pregătească măsuri pentru menținerea activității în carierele miniere și în anii următori. Conducerea companiei a aprobat alocarea unei sume de peste un milion de euro pentru închirierea de autovehicule de transport marfă cu șofer, necesare desfășurării activităților curente.
    Contractul este structurat pe 11 loturi și va fi atribuit printr-un acord-cadru cu operatori specializați în domeniu. Prin intermediul acestor servicii, compania urmărește asigurarea unei aprovizionări constante cu piese de schimb și materiale, transportul pieselor agabaritice și al subansamblelor pentru reparații, precum și evacuarea materialelor din cariere. Totodată, transportul va contribui la desfășurarea lucrărilor de mentenanță și la buna funcționare a procesului de producție minieră.
    Activitatea de transport se va desfășura în cadrul programului zilnic de lucru, în unul sau două schimburi, cinci până la șapte zile pe săptămână, în funcție de necesitățile unităților. Utilajele cu șofer vor fi repartizate către următoarele sucursale și puncte de lucru: UMC Rovinari, UMC Roșia-Peșteana, UPRUM Rovinari, UMC Jilț și UMC Motru.
    Durata contractului este stabilită la 14 luni, ceea ce va permite Complexului Energetic Oltenia să își continue activitățile miniere în condiții de eficiență și să asigure stabilitatea operațiunilor, inclusiv în perspectiva planurilor de funcționare după anul 2026.
    Conform Planului de restructurare, CEO ar trebui să intre în rezervă de la 1 ianuarie 2026 cu toate carierele miniere și cu grupurile energetice.

