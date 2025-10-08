spot_img
    Cum pot scăpa primarii de creanțele rău platnicilor! Propunerea parlamentarilor

    Radu Istudor
    Vești bune pentru primari. Pe viitor ar putea scăpa de rău platnicii și, astfel, nu ar mai figura la stat cu sume neîncasate la bugetul local. Deputatul Claudiu Manta susține ideea predării creanțelor bugetare locale către ANAF.


    „Am participat la dezbaterea din Camera Deputaților, pe tema blocajelor din procesul de colectare a creanțelor bugetare de către primării. Multe UAT-uri nu dispun nici de personalul calificat, nici de logistica necesară pentru recuperarea sumelor restante, sume care ar putea aduce un sprijin important bugetelor locale.
    În acest context, susțin propunerea de predare a creanțelor bugetare locale către ANAF!
    Instituția are atât infrastructura, cât și cadrul legal adecvat pentru a gestiona eficient aceste procese, fără a fi nevoie de modificări legislative în ceea ce privește atribuțiile administrațiilor locale.
    Este un pas firesc spre o administrație publică mai eficientă și o colectare mai bună a veniturilor publice‼️

