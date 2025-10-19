spot_img
    Doliu în învățământul gorjean!

    Astăzi, 19 octombrie 2025, s-a stins din viață profesorul doctor Dumitru Cauc, un intelectual de marcă, dascăl cu vocație, istoric și scriitor deosebit. Nu obosea niciodată să scrie – condeiul său aluneca zilnic pe hârtie, iar mintea-i lucra cu rigoare și pasiune.
    Născut pe 2 mai 1953 în Negomir, județul Gorj, Dumitru Cauc a fost o prezență luminoasă în învățământul românesc, formând generații întregi de elevi cu devotament, blândețe și exigență. A urmat studiile la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și, ulterior, la Universitatea din Craiova, unde a obținut și titlul de doctor în istorie. A predat în mai multe localități din județele Dolj și Gorj.
    Dumitru Cauc a fost autorul unor lucrări istorice de referință, rod al unor cercetări laborioase în arhivele naționale, dar și un poet rafinat, sensibil, profund ancorat în valorile creștine și în spiritul satului românesc tradițional. Printre cărțile sale se numără Monografia comunei Negomir, Victor Popescu – simbol al luptei poporului român pentru întregire națională, Timișeni, satul care se stinge, lucrări apreciate în mediile științifice, premiate și recunoscute la nivel național.
    În plan artistic, a publicat mai multe volume de poezie, dintre care amintim Rădăcini, În hora lumii și Au adormit stelele în iaz, în care se reflectă nostalgia, iubirea, evlavia și dragostea de neam.
    A colaborat activ cu instituții culturale din județ, participând la evenimente culturale, lansări de carte și simpozioane, inclusiv la Urdari și la sediul CJCPCT Gorj.
    Prin plecarea sa, cultura gorjeană pierde un cercetător de elită. Dar opera rămâne. Și rămâne vie.
    Dumnezeu să-l odihnească în pace!, conform unui mesaj al CJCPCT Gorj.

