spot_img
10.7 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 1, 2025
Altele
    AcasăActualitateEconomist din Târgu Jiu, acuzat de delapidare. A virat peste 330.000 de...
    Actualitate

    Economist din Târgu Jiu, acuzat de delapidare. A virat peste 330.000 de lei din conturile firmei

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    1

    Ion Stolojanu, în vârstă de 52 de ani, economist al societății Medserv Min SA, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru delapidare. Acesta este acuzat că ar fi delapidat sume importante de bani din patrimoniul companiei. Dosarul a fost înregistrat la instanță în data de 29 septembrie, inculpatul aflându-se sub control judiciar.

    Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul ar fi efectuat 16 transferuri bancare prin care a direcționat 331.700 de lei din conturile Medserv Min SA către persoane fizice. Acțiunea de reținere a avut loc la 26 august, când polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de procurori, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

    Surse judiciare au declarat că Stolojanu ar fi fost atras într-un mecanism financiar de tip „schemă piramidală”. Convins că va obține câștiguri rapide, acesta ar fi virat sume din ce în ce mai mari în conturile unor persoane necunoscute. După ce transferurile au fost realizate, legătura cu acestea s-a întrerupt, iar banii nu au mai putut fi recuperați.

    Instanța urmează să analizeze rechizitoriul, să stabilească dacă acesta este întocmit conform legii și să fixeze data primului termen de judecată.

    Articolul precedent
    A intrat, noaptea, în casa unei bunici și i-a furat banii
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!