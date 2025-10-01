Economist din Târgu Jiu, acuzat de delapidare. A virat peste 330.000 de lei din conturile firmei

Ion Stolojanu, în vârstă de 52 de ani, economist al societății Medserv Min SA, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru delapidare. Acesta este acuzat că ar fi delapidat sume importante de bani din patrimoniul companiei. Dosarul a fost înregistrat la instanță în data de 29 septembrie, inculpatul aflându-se sub control judiciar.

Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul ar fi efectuat 16 transferuri bancare prin care a direcționat 331.700 de lei din conturile Medserv Min SA către persoane fizice. Acțiunea de reținere a avut loc la 26 august, când polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de procurori, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Surse judiciare au declarat că Stolojanu ar fi fost atras într-un mecanism financiar de tip „schemă piramidală”. Convins că va obține câștiguri rapide, acesta ar fi virat sume din ce în ce mai mari în conturile unor persoane necunoscute. După ce transferurile au fost realizate, legătura cu acestea s-a întrerupt, iar banii nu au mai putut fi recuperați.

Instanța urmează să analizeze rechizitoriul, să stabilească dacă acesta este întocmit conform legii și să fixeze data primului termen de judecată.