    „Este obligatoriu să fi aprobat bugetul”

    Trece și luna august și CE Oltenia nu are bugetul aprobat. Ministrul a cerut clarificări în urma raportului trimis spre aprobare și de atunci lucrurile s-au blocat. Deputatul PSD Mihai Weber speră ca activitatea complexului să reprezinte o prioritate pentru guvernanți, în contextul continuării activității.

    „Nu știu de ce nu a fost aprobat bugetul. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Cunosc faptul că a fost retrimis, urmare a unor nelămuriri, dar s-au trimis clarificările respective. Eu cred că vom primi veștile pe care ni le dorim. Până la urmă, trebuie să fie niște vești pozitive. Dacă nu avem certitudinea că viața acestei unități economice va fi prelungită, după ianuarie 2026, atunci va fi un dezastru pentru județul Gorj și nu numai, ci și pentru România, pentru că energia pe bază de cărbune reprezintă un pilon important în sistemul energetic național. Este o chestiune de siguranță națională”, susține Mihai Weber.
    În ceea ce privește negocierea cu Comisia Europeană, există speranță că va accepta propunerea de extindere a termenelor.
    „Am speranța că lucrurile merg pe făgașul pe care ni-l dorim. Să știți că au fost discuții. Eu zic că suntem în fază destul de avansată cu Comisia Europeană și cred că vom avea vestea pe care ne-o dorim, în perioada următoare. Eu cred că termenul maxim de a avea acestă veste este la sfârșitul lunii septembrie, pentru că, Complexul Oltenia neavând această veste de la Comisia Europeană de a prelungi termenele, nici nu poate încheia contracte, neavând garanția că activitatea poate să continue și în 2026. Eu vă spun că perspectiva este cel puțin după anul 2030, de a funcționa această unitate economică”, a transmis Weber, în presa locală.

