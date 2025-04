Experții Comisiei Europene, vizite de lucru, la Gorj

Consiliul Județean Gorj a fost gazda a mai multor întâlniri de lucru. La discuții au participat actorii relevanți din județul Gorj, în cadrul vizitei experților Comisiei Europene, în cadrul programului de asistență tehnică START.

În cadrul Programului de asistență tehnică, oficialii START, împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Gorj, în calitate de coordonator al grupului de lucru, au selectat din cadrul Portofoliului de proiecte strategice, întocmit în baza propunerilor transmise de către membrii Grupului de lucru dar și de alți actori relevanți din comunitate, două fișe de proiecte, respectiv: fișa de proiect propusă de către Asociația Scot Society cu privire la dezvoltarea unui centru de antreprenoriat care include servicii de incubare/accelerare si fișa de proiect cu privire la dezvoltarea unui centru de formare și dezvoltare abilități pentru tranziție verde;

Prima întâlnire de lucru a avut loc la sediul Consiliului Județean Gorj unde au participat domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu și responsabilii Serviciului comunicare, promovare, coordonare și monitorizare proces tranziție justă din cadrul CJ Gorj. În cadrul întâlnirii au fost purtate discuții despre dezvoltarea capacității organizaționale a grupului de lucru, exemple de bune practici cu privire la monitorizarea indicatorilor economico-social din alte regiuni carbonifere aflate în tranziție și despre recomandări cu privire la implicare activă a membrilor grupului județean de lucru.

A doua întâlnire a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, alături de domnii viceprimari Bejinaru Bogdan și Adrian Tudor. Discuțiile au fost constructive, focusul fiind pe Fondul de Tranziție Justă, apeluri de proiecte viitoare și inițiativele primăriei în contextul tranziției juste. Primăria Muncipiului Tg-Jiu susține înființarea unui centru de antrepreprenoriat, iar în următoarea perioadă vom purta mai multe discuții pentru a avea o viziune concretă despre centrul de antreprenoriat și serviciile pe care acesta le poate oferi.

O întâlnire a avut loc și la sediul AJOFM GORJ unde, online, au participat și reprezentanții de la RenewAcad. Domnul director, Romeo Chiriac, alături de colegii din cadrul AJOFM Gorj și oficialii START au purtat discuții aplicate pentru identificarea unor direcții de acțiune pentru înființarea unui centru de formare și dezvoltare abilități pentru tranziție verde;

Următoarea vizită a fost la MOB NO.1 producător de mobilier la comandă pentru locuințe, birouri, spații comerciale. SC PRIMDENT SRL este beneficiar al apelului de proiecte lansat în cadrul acțiunii Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Am aflat mai multe despre provocările cu care se confruntă și am primit feedback pozitiv din partea administratorului cu privire la nevoia unui centru de antreprenoriat în județul Gorj.

Ziua s-a încheiat cu o vizită la sediul RenewAcad, în Rovinari, centru de pregatire certificat national si international pentru a oferi cursuri de pregatire, de calificare si re-calificare in domeniul surselor regenerabile de energie. Experiența și expertiza RenewAcad este foarte valoroasă în contextul tranziției juste la nivelul județului Gorj, transmit oficialii Consiliului Județean Gorj.