Familia Andreei Morega, sfâșiată de durere la luni bune după tragedie: „Sun în fiecare zi, aștept acel «Da, tati!»”

La câteva luni de la crima care a zguduit județul Gorj, familia Andreei Morega continuă să trăiască în umbra unei dureri de neimaginat. Adrian Morega, tatăl tinerei ucise, a declarat pentru CANCAN.RO că nu poate renunța la abonamentul de telefon al fiicei sale. Îl achită lunar și sună zilnic, sperând să audă din nou vocea ei: „Da, tati!”, un cuvânt simplu, dar care acum îi lipsește mai mult ca oricând.

Adrian povestește că fiica sa i-a apărut în vis de mai multe ori. De fiecare dată, Andreea părea speriată și cerea ajutor: „Am visat-o… Spunea că o urmărește cineva, era foarte neliniștită.”

Deși Mirel Dragomir, fost coleg al Andreei la Facultatea de Medicină, a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omor calificat comis cu cruzime – sentință pronunțată în 14 februarie și confirmată de Curtea de Apel – părinții fetei nu au găsit liniștea. Mai mult, criminalul a formulat un recurs în casație, iar instanța a stabilit un nou termen pentru sfârșitul lunii octombrie.