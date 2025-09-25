spot_img
    Actualitate

    Fost secretar de stat: „Salariile în CEO sunt mari, dar sunt îndreptățite. Pierderea la 6 luni provine din achiziția certificatelor de CO2”

    Mihai Popescu
    Un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei a făcut recent precizări referitoare la nivelul de salarizare din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), una dintre cele mai importante companii din sectorul energetic românesc. Potrivit acestuia, salariile acordate angajaților sunt într-adevăr ridicate în comparație cu alte domenii, însă trebuie analizat contextul în care acestea sunt stabilite. Argumentul principal adus în discuție vizează atât specificul activității desfășurate în cadrul companiei, cât și condițiile dificile în care muncesc minerii și energeticienii.
    Declarația îi aparține lui Ștefan Constantin, șef în cadrul Direcției Ofertare-Vânzare a Complexului Energetic Oltenia, care subliniază că lefurile sunt rezultatul unei munci complexe, desfășurate zilnic în condiții de stres, expunere la riscuri și responsabilități majore pentru asigurarea continuității producției de energie. În opinia sa, aceste salarii nu pot fi privite izolat, ci trebuie raportate la volumul de activitate, la nivelul de calificare necesar, dar și la sacrificiile personale ale angajaților din domeniu.
    În ceea ce privește situația financiară a companiei, discuțiile s-au concentrat asupra pierderilor raportate la nivelul primelor șase luni din an. Ștefan Constantin a explicat că aceste pierderi nu reflectă o problemă de funcționare a activității curente, ci sunt rezultatul obligațiilor impuse prin legislația europeană privind achiziția certificatelor de emisii de dioxid de carbon (CO2). Achiziționarea acestor certificate reprezintă o cheltuială majoră pentru companie, însă este o condiție obligatorie pentru a continua producția de energie pe bază de cărbune.
    „Salariile în CEO sunt mari, dar sunt îndreptățite. Pierderea la 6 luni provine din achiziția certificatelor de CO2”, conform fostului secretar de stat din Ministerul Energiei.
    Complexul Energetic Oltenia are în prezent peste 8.000 de angajați, ceea ce îl plasează printre cei mai mari angajatori din România. Personalul este format atât din mineri care activează în carierele de lignit, cât și din specialiști în centralele electrice, unde se asigură transformarea resursei extrase în energie electrică livrată în sistemul național. Activitatea companiei are un rol strategic, întrucât contribuie la securitatea energetică a țării și la stabilitatea rețelei naționale de electricitate.
    Pe termen mediu, viitorul companiei este legat de deciziile privind tranziția energetică și de modul în care România va reuși să integreze obiectivele europene de reducere a emisiilor de carbon. Conducerea Complexului Energetic Oltenia așteaptă o decizie clară privind continuarea activității și după anul 2026, moment considerat esențial pentru stabilitatea locurilor de muncă și pentru funcționarea sistemului energetic național.

