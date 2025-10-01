Gorjencele, femei de succes în topul antreprenoriatului. Gorjul ocupă poziția 5 la nivel național !

Un studiu recent arată că Gorjul este pe locul 5 la nivel național în topul județelor cu cele mai profitabile afaceri conduse de femei. în mediul antreprenorial din România, femeile sunt acționare în 43% din companiile cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de lei, active în 2024, potrivit unui studiu realizat pentru ING Bank de Bravva Capital, cu sprijinul Termene.ro. Astfel, peste 170.000 de afaceri locale au în structura lor o femeie acționar, iar una din patru companii este deținută în întregime de către femei din totalul de peste 400.000 companii din România analizate.

Același studiu arată că au fost analizată doar situația companiile cu cifra de afaceri de peste 100.000 de lei declarată pe anul 2024

În top 10 județe cu cele mai multe companii cu acționariat feminin, primele locuri sunt ocupate de Dolj (46,6%), Constanța (46,1%) și Hunedoara (46%). Urmează Bacău (45,73%) și la egalitate Neamț și Gorj (45,71%).

„Asta înseamnă două lucruri clare: femeile din Gorj sunt extrem de competente și știu să facă business serios. Cine zice că oltenii sunt misogini? Susțin femeile de carieră și mă bucur că județul nostru dă un exemplu frumos”, transmite vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu.