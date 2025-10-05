Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, sfințește Altarul de Vară al Bisericii „Sfânta Treime” din Turburea

Duminică dimineață, credincioșii Parohiei „Sfânta Treime” din comuna Turburea sunt așteptați să participe la un eveniment deosebit în viața spirituală a localității: Slujba de Sfințire a Altarului de Vară, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Ceremonia religioasă va începe în curtea bisericii, marcând un moment de mare bucurie pentru comunitatea credincioșilor din Turburea și din împrejurimi.

Potrivit preotului paroh Găvan Alexandru, evenimentul este „un prilej de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească pentru toți cei care vor fi alături de noi”. Sfințirea Altarului de Vară reprezintă împlinirea unui proiect important pentru parohie, oferind un spațiu special destinat slujbelor religioase oficiate în aer liber.

La eveniment sunt așteptați numeroși credincioși, preoți din localitățile vecine, precum și reprezentanți ai autorităților locale.

După săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești, credincioșii vor avea prilejul să se închine la noul altar, semn al binecuvântării și al întăririi vieții spirituale în comunitate.

Slujba de sfințire va rămâne un reper important în istoria Bisericii „Sfânta Treime” – Turburea, simbolizând continuitatea credinței și legătura strânsă dintre păstorii și credincioșii locului.

