spot_img
7.1 C
Târgu Jiu
duminică, octombrie 5, 2025
Altele
    AcasăActualitateÎnaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, sfințește Altarul de Vară al Bisericii „Sfânta...
    Actualitate

    Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, sfințește Altarul de Vară al Bisericii „Sfânta Treime” din Turburea

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    24

    Duminică dimineață, credincioșii Parohiei „Sfânta Treime” din comuna Turburea sunt așteptați să participe la un eveniment deosebit în viața spirituală a localității: Slujba de Sfințire a Altarului de Vară, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoți și diaconi.
    Ceremonia religioasă va începe în curtea bisericii, marcând un moment de mare bucurie pentru comunitatea credincioșilor din Turburea și din împrejurimi.
    Potrivit preotului paroh Găvan Alexandru, evenimentul este „un prilej de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească pentru toți cei care vor fi alături de noi”. Sfințirea Altarului de Vară reprezintă împlinirea unui proiect important pentru parohie, oferind un spațiu special destinat slujbelor religioase oficiate în aer liber.
    La eveniment sunt așteptați numeroși credincioși, preoți din localitățile vecine, precum și reprezentanți ai autorităților locale.
    După săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești, credincioșii vor avea prilejul să se închine la noul altar, semn al binecuvântării și al întăririi vieții spirituale în comunitate.
    Slujba de sfințire va rămâne un reper important în istoria Bisericii „Sfânta Treime” – Turburea, simbolizând continuitatea credinței și legătura strânsă dintre păstorii și credincioșii locului.

    Articolul precedent
    Surpriză mare: echipa de handbal CSM Târgu Jiu a învins în deplasare HC Zalău
    Articolul următor
    132 de gorjeni s-au întors acasă după ani petrecuți la muncă în străinătate. Cei mai mulți au lucrat în Germania
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!