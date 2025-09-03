Localnic din Bengești Ciocadia trimis în judecată după ce și-a lovit vecinul cu ciocanul în cap

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat din comuna Bengești Ciocadia, pentru săvârşirea infracțiunii de tentativă de omor. Acesta l-a lovit cu ciocanul în cap pe un vecin care lucra la construcția unui gard.

„În data de 08.05.2025, în jurul orelor 17:00, persoana vătămată S.S., în timp ce lucra la un gard, împreună cu soția sa, în comuna Bengeşti-Ciocadia, județul Gorj, l-au observat pe inculpatul D.M. că se deplasa pe drum, dinspre locuinta sa şi a oprit la poarta unei locuințe situate peste drum de locuinţa persoanei vătămate.

La un moment dat inculpatul D.M. a înjurat persoana vătămată, a trecut strada şi i-a pus mâinile în jurul gâtului, l-a împins în şanţul din fata casei, iar din mâna dreaptă i-a luat ciocanul pe care persoana vătămată îl folosea la bătutul cuielor şi a lovit-o în cap, în partea dreaptă, de trei ori“, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Victima a fost lovită de trei ori într-o zonă vitală

În urma apelului de urgență efectuat de o martoră, la faţa locului s-au deplasat un echipaj de poliție şi ambulanța, persoana vătămată fiind transportată cu salvarea la Spitalul Orășenesc Novaci, iar ulterior la Spitalul de Urgență Tg.-Cărbuneşti.

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul D.M. i-a aplicat persoanei vătămate S.S. în zona capului, trei lovituri cu un ciocan metalic, producându-i leziuni traumatice, respectiv fractură parietală dreaptă, hematom parietal dreapta, plagă parietală dreapta, plagă temporală dreaptă, acțiunea fiindu-i întreruptă de intervenția unei martore, care a şi apelat SNUAU 112.

S-a reținut că inculpatul a acționat eu intenție indirectă, întrucât a aplicat cu intensitate (s-a produs fractură de os cranian) persoanei vătămate S.S., într-o zonă vitală, respectiv în cap, trei lovituri cu un instrument apt să producă decesul, respectiv un ciocan metalic, prevăzând astfel rezultatul faptei sale și, deşi nu la urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci şi declinat şi înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, în data de 13.08.2025. Prin ordonanța din data de 13.08.2025 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea inculpatului D.M. pe o durată de 24 de ore şi a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, care a fost admisă de judecătorul de la Tribunalul Gorj.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăţie“, se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.