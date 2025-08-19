spot_img
    Actualitate

    Lubenițele de la Ursați rivalizează deja cu pepenii de Dăbuleni

    Microferma de la Ursați a început să atragă atenția pasionaților de lubeniță, după ce primele recolte au atins dimensiuni impresionante, comparabile cu pepenii de Dăbuleni. Lubenițele cultivate aici se remarcă nu doar prin mărime, ci și prin gustul dulce, ceea ce le face tot mai căutate pe piețele locale.
    Recent, microferma a raportat un record: un pepene de 15 kilograme, considerat de fermieri un adevărat simbol al succesului producției locale. Lubenițele de la Ursați ajung astfel pe mesele consumatorilor din Târgu Jiu, oferind o alternativă atractivă față de tradiționalele pepeni din sudul țării.
    Fermierii locali spun că succesul lubenițelor de la Ursați se datorează atenției acordate fiecărui aspect al culturii – de la pregătirea solului și selecția semințelor, până la metodele de irigare și recoltare. Această atenție la detalii a transformat microferma într-un exemplu de bune practici în agricultura locală.
    Pe viitor, proprietarii microfermei speră să își extindă producția și să distribuie lubenițele și în alte orașe din județ, pentru a le face cunoscute pe o piață mai largă.

