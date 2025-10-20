Ministrul Culturii tras de mânecă în privința operelor de la Târgu Jiu.”Restaurarea Capodoperelor lui Brâncuși nu mai suportă amânare!”

spot_img
    Deputatul PSD Mihai Weber l-a interpelat pe ministrul Culturii în legătură cu necesitatea procesului de conservare-restaurare a operelor lui Constantin Brâncuși. Oficialul nu a primit încă un răspuns și susține că dincolo de beneficiile includerii Ansamblului de la Târgu Jiu în Patrimoniul UNESCO există și obligații.
    Mai multe module ale Coloanei Infinitului necesita intervenție rapidă însă din lipsă de bani, lucrarea scoasă la licitație de mai multe ori nu s-a finalizat pozitiv.

    „Includerea Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu în patrimoniul mondial UNESCO aduce beneficii colosale, dar implică și obligații pe care noi trebuie să le respectăm. Una dintre principalele responsabilități care ne revin presupune un amplu proces de conservare-restaurare a operelor lui Constantin Brâncuși.
    În acest sens, Institutul Național al Patrimoniului (INP), subordonat Ministerului Culturii, a întreprins o serie de măsuri încă din anul 2023, fără niciun rezultat. La începutul acestui an, a fost reluată licitația pentru elaborarea documentației tehnice de conservare-restaurare, cu un buget estimat de 363.137 lei, care însă a fost declarată eșuată din cauza lipsei de oferte valide. Motivul principal invocat de specialiști a fost insuficiența bugetului alocat, care nu acoperă complexitatea proiectului (inclusiv scanări 3D, analize de laborator și propuneri de intervenții, etc.). Pentru că nici până acum nu s-a găsit o soluție de suplimentare a sumei alocate, l-am interpelat inclusiv pe ministrul Culturii, căruia i-am pus în vedere urgența cu care trebuie să trateze acest proiect, însă nu am primit niciun răspuns.
    Importanța Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu este copleșitoare și este de prisos să mai vorbim despre cât de mult înseamnă pentru noi și întregul mapamond din domeniul cultural. Menținerea operelor în siguranță trebuie să fie prioritatea zero pentru ministerul de resort și Guvern, în definitiv, de aceea atrag public atenția asupra pericolului la care sunt expuse operele din cauza acestor întârzieri. Fiecare zi contează, iar tergiversarea poate provoca daune ireversibile”, a transmis Mihai Weber.

