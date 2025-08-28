O primărie din Gorj dă 500.000 de lei pentru o mașină de măturat

O primărie din județul Gorj a decis să aloce o sumă semnificativă pentru achiziția unei mașini de măturat străzile, investiție care a atras atenția datorită contextului economic actual. Valoarea totală a acestei achiziții a fost stabilită la 500.000 de lei, echivalentul a aproximativ 100.000 de euro. Procedura de cumpărare se va realiza printr-o licitație publică, programată să aibă loc la începutul lunii viitoare, urmând ca, după finalizarea acesteia, utilajul să fie introdus în dotarea administrației locale.

Echipamentul este destinat întreținerii și curățării spațiilor publice, având rolul de a eficientiza activitățile de salubrizare desfășurate pe raza localității. Conform informațiilor prezentate, autoritățile locale consideră că un asemenea utilaj poate contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației, printr-o curățare mai rapidă și mai eficientă a străzilor. Mașina de măturat ar urma să înlocuiască sau să completeze activitatea manuală a personalului de salubrizare, reducând timpul necesar și acoperind suprafețe mai mari într-un interval scurt.

Decizia vine însă într-o perioadă marcată de măsuri de austeritate la nivel național. Guvernul a solicitat instituțiilor publice să reducă cheltuielile și să limiteze angajările, în încercarea de a diminua deficitul bugetar acumulat. În acest cadru, orice cheltuială de amploare atrage atenția și ridică întrebări cu privire la prioritizarea resurselor financiare.

Totuși, autoritățile locale susțin că investițiile în dotări necesare pentru buna funcționare a comunităților nu pot fi amânate pe termen nelimitat. Curățenia și întreținerea domeniului public sunt aspecte importante pentru calitatea vieții locuitorilor, iar lipsa unor echipamente moderne poate îngreuna desfășurarea activităților zilnice. În același timp, prin achiziția unei mașini specializate, administrația ar putea reduce costurile pe termen lung asociate cu munca manuală sau cu închirierea unor utilaje similare.

Licitația va fi deschisă companiilor care comercializează astfel de echipamente, urmând ca, după desemnarea câștigătorului, să se treacă la semnarea contractului și, ulterior, la livrarea utilajului. În general, astfel de proceduri durează câteva luni, în funcție de numărul ofertanților și de complexitatea criteriilor de selecție.

