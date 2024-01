Președintele CJ Gorj: ” Domnule prefect nu am nimic de ascuns!”

Președintele Consiliului Județean Gorj răspunde acuzațiilor lansate în spațiul public de prefectul de Gorj. Cosmin Popescu îi transmite lui Iulian Popescu că nu are nimic de ascuns și că verificările dispuse la instituția pe care o conduce nu vor scoate la iveală nicio ilegalitate.

„Domnule prefect nu am nimic de ascuns! Eu respect legea, va invit și pe dumneavoastră să faceți la fel! Nu am nimic de ascuns. Am fost controlat, anual, timp de 7 ani de zile, de Curtea de Conturi și niciodată Cosmin Popescu, ca și conducător al Consiliului Județean Gorj, nu a încălcat legea (pentru că rapoartele sunt publice). Nu s-a auzit de prejudiciu, de proceduri de achiziții care să fi fost supuse unui control, cu suspiciuni de nelegalitate. Niciodată nu încălcăm legea. În 7 ani de zile Curtea de Conturi nu a adus la cunoștința opiniei publice sau a Curții Centrale, vreo abatere esențială de la normele legale existente în România. Se creează un precedent periculos. Nu resping controlul, dar este un exces de putere, excede mult prevederilor prevăzute de Codul Administrativ.”, a transmis Cosmin Popescu la Radio Infinit.

Război politic

În timp ce prefectul, susținut pe funcție de PNL, s-a pus cu adrese pe instituțiile conduse de social-democrați, ca și în cazul Consiliului Județean Gorj, anunțând controale, sau chiar trimițând corpul de control, PSD Gorj îl acuză că are drept scop blocarea instituțiilor, ca să nu mai facă treabă, cauza fiind anul electoral în care s-a intrat, deja. Nu la fel de virulent este prefectul cu instituțiile din subordinea sa. După ce, într-o conferință de presă, a anunțat că există peste 150 de persoane în Gorj care au permis de conducere, deși primesc pensie de nevăzător, prefectul a căutat scuze Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Gorj, care se află în subordinea sa. Asta, deși singur a recunoscut că e foarte ușor să ceri date despre persoanele care primesc ajutor de handicap care nu au voie să conducă un autovehicul.