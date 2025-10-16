Primăria Târgu Jiu s-a alăturat Zilei Părinților de Îngeri

În seara de 15 octombrie 2025, fațada Primăriei Municipiului Târgu Jiu a fost iluminată în culorile roz și bleu, în semn de solidaritate cu părinții care au trăit pierderea unui copil.

Gestul simbolic a făcut parte din proiectul „Mame cu brațele goale”, care marchează Ziua Părinților de îngeri – zi națională instituită prin Legea nr. 186/2024, dedicată comemorării copiilor pierduți în timpul sarcinii, la naștere sau până la vârsta de 18 ani.

„Durerea ta a fost văzută. Copilul tău nu a fost uitat.”

Acesta este mesajul pe care comunitățile din întreaga lume îl transmit, în fiecare an, pe 15 octombrie, părinților care poartă în suflet absența unui copil.

Luminile roz și bleu au vorbit despre iubirea care rămâne și despre o suferință adesea tăcută, dar împărtășită cu empatie.

România s-a alăturat, din 2024, țărilor precum Marea Britanie, Canada, Australia și Statele Unite, care marchează această zi prin iluminarea clădirilor publice.

Proiectul „Mame cu brațele goale”, inițiat în 2021 de Asociația Sinaptica Mehedinți, aduce în atenția publicului poveștile părinților care au trecut prin pierderea unui copil și oferă spațiu pentru recunoaștere, sprijin și vindecare.

De-a lungul timpului, proiectul a adunat peste 150 de mărturii autentice și a organizat expoziții, grupuri de suport și întâlniri cu specialiști, contribuind la construirea unei comunități bazate pe compasiune.

În 2025, tot mai multe orașe din România s-au alăturat campaniei de iluminare în roz și bleu – un semn al unei solidarități tot mai puternice cu părinții care trăiesc această pierdere profundă.