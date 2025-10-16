spot_img
15.3 C
Târgu Jiu
vineri, octombrie 17, 2025
Altele
    AcasăActualitatePrimăria Târgu Jiu s-a alăturat Zilei Părinților de Îngeri
    ActualitateHeadlines

    Primăria Târgu Jiu s-a alăturat Zilei Părinților de Îngeri

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    207

    În seara de 15 octombrie 2025, fațada Primăriei Municipiului Târgu Jiu a fost iluminată în culorile roz și bleu, în semn de solidaritate cu părinții care au trăit pierderea unui copil.

    Gestul simbolic a făcut parte din proiectul „Mame cu brațele goale”, care marchează Ziua Părinților de îngeri – zi națională instituită prin Legea nr. 186/2024, dedicată comemorării copiilor pierduți în timpul sarcinii, la naștere sau până la vârsta de 18 ani.

     „Durerea ta a fost văzută. Copilul tău nu a fost uitat.”
    Acesta este mesajul pe care comunitățile din întreaga lume îl transmit, în fiecare an, pe 15 octombrie, părinților care poartă în suflet absența unui copil.

    Luminile roz și bleu au vorbit despre iubirea care rămâne și despre o suferință adesea tăcută, dar împărtășită cu empatie.

    România s-a alăturat, din 2024, țărilor precum Marea Britanie, Canada, Australia și Statele Unite, care marchează această zi prin iluminarea clădirilor publice.

    Proiectul „Mame cu brațele goale”, inițiat în 2021 de Asociația Sinaptica Mehedinți, aduce în atenția publicului poveștile părinților care au trecut prin pierderea unui copil și oferă spațiu pentru recunoaștere, sprijin și vindecare.

    De-a lungul timpului, proiectul a adunat peste 150 de mărturii autentice și a organizat expoziții, grupuri de suport și întâlniri cu specialiști, contribuind la construirea unei comunități bazate pe compasiune.

    În 2025, tot mai multe orașe din România s-au alăturat campaniei de iluminare în roz și bleu – un semn al unei solidarități tot mai puternice cu părinții care trăiesc această pierdere profundă.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 23.10.2025
    Articolul următor
    Transalpina: Încă un sector de drum se închide!
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!