    Actualitate

    Probleme cu apa în cartierul Teilor

    Aparegio Gorj S.A. – C.E.D. TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 28.08.2025, în intervalul orar 09:45 -11:00, în cartierul Teilor din municipiul Târgu-Jiu, cauzată de avaria la conducta de distributie apa potabila produsă de un constructor ce execută lucrări în zonă.
    Zonele afectate de lipsa apa sunt:
    -Cartier Teilor
    „Ne cerem acuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă”, transmite Aparegio.

