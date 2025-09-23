Promenada Inimilor 2025, la Târgu Jiu

Gorjenii sunt așteptați la pași pentru sănătate, zâmbete și premii atractive! Rotary Club Târgu Jiu se alătură, și în acest an, proiectului internațional „Promenada inimilor”, un eveniment dedicat Săptămânii Mondiale a Inimii, ce are ca scop încurajarea mișcării și prevenția bolilor cardiovasculare.

Evenimentul va avea loc duminică, 28 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, în zona Parcului „Coloanei fără Sfârșit”.

Participanții vor fi invitați să parcurgă un traseu de promenadă cu plecare de la intrarea în parc, continuând pe aleile acestuia și revenind la punctul de start. Mersul pe jos, chiar și în forma sa cea mai simplă, este promovat ca o alegere sănătoasă, cu beneficii majore pentru inimă și pentru întregul organism.

Evenimentul include o serie de activități menite să îmbine sportul, sănătatea și distracția:

• „Inima de gardă”, zona medicală, cuprinde măsurarea gratuită a tensiunii arteriale, asistată de medici specialiști

• „Pulsul artei” reprezintă zona creativă pentru copii și adulți, unde se regăsesc ateliere de pictura și modelaj;

• „Ritmul mișcării” reprezintă zona sportivă unde, echipele de handbal senioare și de fotbal seniori de la CSM Târgu Jiu vor interacționa cu publicul.

Intrarea este liberă, iar evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să se bucure de o zi activă și prietenoasă, dedicată sănătății inimii.

Fiecare participant primește un bilet și o diplomă de participare, iar la sfârșit se va organiza o Tombolă cu premii speciale și atractive oferite de sponsori și organizatori.

„Prin acest proiect, dorim să transmitem un mesaj simplu, dar extrem de important: prevenția începe cu pași mici. Mersul pe jos și mișcarea zilnică sunt gesturi accesibile oricui, iar beneficiile lor pentru sănătatea inimii sunt incontestabile”, transmit organizatorii.