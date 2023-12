Salariații Minprest Serv nu renunță la greva foamei! Negocierile continuă, totuși, miercuri, pentru Direcția Minieră

Sindicatul Liber Alfa Minprest intră, mâine dimineață, la negocieri cu administrația societății pentru prelungirea CCM-ului pentru toți salariații, asta pentru ca angajații să nu rămână fără prevederile contractului colectiv de muncă în 2024. Asta, cu condiția ca, în procesul verbal să se specifice clar că salariații vor beneficia de un act adițional de modificare a CCM după încheierea negocierilor dintre societate și CEO.

„O să facem plângeri la toate instituțiile statului. Asta deoarece sunt favorizate anumite firme private în defavoarea Minprest Serv SA, în acest caz fiind vorba de un clar abuz în serviciu. Pot spune că noi, am așteptat, am discutat de două ori situația salariaților Minprest Serv SA cu conducerea Directoratului CE Oltenia, am făcut adrese dar, din păcate, alte interese primează și nu este vorba despre cele ale salariaților Minprest Serv SA, ci ale unor firme private. Este grav, și o spun din nou, că se suplimentează bugetele unor firme private”, a declarat liderul de sindicat, Cosmin Bivolaru.

„Tragem astfel un semnal de alarmă și ne vom adresa instituțiilor statului împotriva conducerii companiei pentru abuz în serviciu, pentru inițierea de grup infracțional organizat în vederea distrugerii sistemul energetic național si pentru favorizarea firmelor private în detrimentul societății Minprest Serv SA, societate la care CE Oltenia este acționar majoritar”, a completat președintele Sindicatului Liber Alfa Minprest.

De altfel, Cosmin Bivolaru a transmis, de mai multe ori public, dar, și verbal conducerii companiei, la întâlnirea de la sediul CEO de marțea trecută că, salariații Minprest Serv sunt discriminați față de angajații companiei în ce privește raporturile de muncă. Adică, salariații celor două societăți prestează aceleași servicii, în același loc de muncă, în aceleași condiții, pe aceleași funcții dar cu crase diferențe salariale.

Angajații Minprest se pregătesc astfel să intre în greva foamei în fața sediului CE Oltenia și la Ministerul Energiei.