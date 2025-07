Scroafă cu purcei, morți la Drăguțești. Ce spune medicul veterinar acuzat de proprietar

Un localnic din comuna Drăguțești susține că a rămas cu o pagubă de aproximativ 5.000 de lei, după ce scroafa din gospodărie a murit în timpul fătării, aceeași soartă având-o și purcelușii.

Constantin Crăciun consideră că responsabil de această situație este medicul veterinar din localitate, care i-a făcut purcelei cezariană: „Am avut o purcea de peste 200 kg , perfect sănătoasă. I se împlinise termenul de fătare, motiv pentru care am apelat la doctorul veterinar al comunei. A venit de a văzut-o și ne-a zis să nu ne facem griji, să o păzim la noapte, că cel târziu a doua zi dimineață până la ora 1000 ar trebui să fete și că va reveni să o vadă. A doua zi dimineață eu am plecat la serviciu iar purceaua a rămas în grija familiei, înțelegându-ne să mă sune și să-mi spună după ce fată purceaua , câți purceluși a făcut. M-am reîntors acasă, după-amiaza în jurul orelor 1730, și am văzut doctorul însoțit de o persoană, care erau pregătiți să plece cu mașina ce o parcaseră la poarta mea. Așteptau pe fiul meu să le facă plata cerută (o sumă substanțială). L-am întrebat care este situația cu purceaua , câți purcei a fătat? Mi-a spus că a trebuit să îi scoată prin cezariană , că este anesteziată și o să-și revină în vreo două ore, că a făcut 13 purcei mărișori, că revine în jurul orelor 2200. I-am mulțumit pentru ajutorul dat, după care m-am dus direct la grajd să-i văd isprava. Am văzut o baltă mare de sânge în care se afla purceaua, iar cei care o păzeau mi-au spus că este sub anestezie de mai mult de trei ore și că așteaptă să-și revină. Am întrebat unde-i sunt purceii, că vreau să îi văd. Mi-au arătat unul mort lângă grajd , acoperit cu o cârpă și că ceilalți 12 sunt puși în centrală în două lăzi și acoperiți cu cârpe precum le-a spus doctorul ca să-și revină, însă cred că i-a scos morți. M-am dus să-i văd, dar erau morți.

Am revenit la purcea și am văzut soția plângând și mi-a spus că s-a mișcat puțin, după care a murit“. Constantin Crăciun spune că a sesizat cazul și poliției din localitate, însă doar verbal, fiind invitat să depună o sesizare scrisă.

Medic veterinar: „Avea vulva perforată în două locuri“

Medicul veterinar Poenaru a spus că scroafa avea mari probleme când a ajuns la ea și că nu știe ce intervenții s-au făcut înainte a de ajunge el la fața locului: „Înainte de a face anestezia pentru a începe cezariana le-am explicat riscurile, că poate să cedeze, deoarece scroafa era destul de deshidratată și scroafa a fost supusă la mai multe eforturi. Pe partea de vagin era perforat tot în afară. Nu a băgat nimeni mâna să scoată purceii și cu toate acestea nu îmi explic cu a ajuns să fie perforată vulva în două locuri. Eu nu am stat să mă mai gândesc atunci, dar este posibil ca o altă persoană să fi încercat să scoată purcelușii. NU știu ce s-a întâmplat până când am venit eu. Mi s-a transmis că a avut contracții înainte, dar la mine nu a mai avut nicio contracție. Ei mi-au spus că de la ora 3 dimineață i s-a rupt apa și a avut contracții, iar la ora 13,37 a fost primul apel al lor către mine, iar când am ajuns al ei, scroafa nu mai avea contracții. Am stat aproape cinci ore lângă scroafă.

Purceii erau morți în ea. Când l-am scos pe primul nu a dat nici un semn vital. Avea uterul întors sau era blocat, iar scroafa respectivă murea oricum până a doua zi. Le-am returnat banii, deși nu aveam această obligație“.

Medicul veterinar susține că ar fi trebuit să facă o necropsie, ca să vadă exact cauza morții: „Le-am spus că trebuia să fac necropsie pentru a vedea exact cauza morții, nu să arunce vorbe goale și să mă denigreze, pentru că ne vedem în instanța de judecată.

Era porc necrotaliat, dar nu am ținut cont de asta și am vrut să-i ajut. (…) Eu sunt medicul concesionar din zonă și noi avem obligația să ne îndeplinim acțiunile date de DSV în zona respectivă. Restul intervențiilor le facem pentru că ne dorim să ajutăm animalele, deoarece de asta ne-am făcut medici“.