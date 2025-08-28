Sindicalist: Filiala pe Lignit va avea 99,99% din angajații CEO pentru că nu au fost realizate noile investiții

Președintele Federației Naționale Mine Energie (FNME), Dumitru Pârvulescu, a declarat că Filiala pe Lignit, structură ce urmează să fie creată în cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), va include practic toți salariații companiei. Noua filială este programată să devină operațională începând cu anul viitor și are rolul de a separa activitățile tradiționale, respectiv exploatarea cărbunelui și producerea de energie pe bază de lignit, de proiectele de tranziție energetică – parcurile fotovoltaice și centralele pe gaze naturale.

Conform planurilor oficiale, Filiala pe Lignit ar urma să funcționeze sub umbrela CEO, având ca principal obiectiv gestionarea resurselor și a producției de energie pe bază de cărbune, într-o perioadă marcată de presiunea închiderii treptate a capacităților poluante și de trecerea la surse de energie mai puțin poluante.

Problema semnalată de liderul sindical este că niciuna dintre cele zece investiții anunțate în ultimii ani – opt parcuri fotovoltaice și două grupuri energetice pe gaze naturale – nu a fost încă demarată. Întârzierea acestor proiecte ridică semne de întrebare cu privire la calendarul tranziției energetice și la siguranța locurilor de muncă pentru mii de angajați.

Astfel, în lipsa unor alternative funcționale, aproape toți salariații actuali ai CEO vor rămâne concentrați în Filiala pe Lignit, după cum a subliniat Dumitru Pârvulescu. Această situație reflectă atât dependența regiunii Oltenia de producția pe bază de cărbune, cât și incertitudinile care planează asupra planurilor de restructurare și modernizare a companiei.

Apreciază: Apreciază Încarc...