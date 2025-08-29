Tichete la energie pentru locuitorii comunei Lelești

Consumatorii vulnerabili din Lelești vor putea solicita tichetul de energie. Valoarea acestuia este de 50 de lei pe lună și va fi destinat exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică. Primarul Laurențiu Turcilă îndeamnă cetățenii să solicite tichetul.

Cererile se vor putea depune online, pe platforma epids.mmuncii. ro, sau direct la primărie și la oficiile poștale, începând cu 28 august. Perioada de valabilitate a tichetului este până la 31 martie 2026. Acestea vor putea fi utilizate direct prin plata facturilor la oficiile poștale, pe baza facturii și a actului de identitate.

Pot beneficia de aceste subvenții persoane singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei și familii cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.