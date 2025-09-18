Vezi câte posturi ocupă bugetarii din Gorj!

Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu, consideră că o reducere a numărului de funcționari publici ar putea bloca activitatea din primării. Oficialul susține că la ora actuală, in Gorj, numărul de posturi ocupate, din administrația publică, este mai mic decât organigrama aprobată.

„Conform ultimei situații, totalul posturilor din județul Gorj – adică 70 de UAT-uri, Consiliul Județean și Prefectura, este de aproximativ 3.600. Activi sunt undeva la 2.500 de angajați. Raportat la cei 78 de mii de angajați pe care îi are județul Gorj, este un procent de sub 3%. Din 2010 se tot optimizează. Sunt primării care, dacă vor da afară unul sau doi angajați, se vor bloca”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu.

