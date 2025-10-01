spot_img
    Ziua Vârstnicilor la Turburea, fără cheltuială de la bugetul local

    Vârstnici din Turburea, așteptați la petrecere. Anul acesta autoritățile vor bifa două evenimente, „Ziua vârstnicilor” și sfințirea unui prăznicar din localitatea într-o singură zi. Evenimentul va fi desfășurat fără cheltuială de la bugetul local, sumele necesare fiind asigurate din buzunarul preotului și al primarului Ion Bârcă.

    „Va fi un eveniment 2 in 1, în data de 5 octombrie, când Mitropolitul Olteniei Irineu va veni la Turburea pentru sfințirea prăznicarului. Am contribuit cu toții și cu această ocazie o să facem şi ziua vârstnici. De dimineață așteptăm cetățenii la biserică la slujbă şi la sfințire după care o să ne retragem la cantina din localitate care este la 50 de metri distanță de biserică. Nu se vor cheltui bani de la bugetul local pentru că o să contribui eu si cu preotul. Ca în fiecare an de ziua vârstnicilor vom facem friptură, sarmale cu angajatii primăriei, aduc băutură de acasă şi marcăm ambele evenimente. Așteptăm în jur de 400-500 de persoane la eveniment”, a declarat Ion Bârcă, primarul comunei Turburea.

