Un primar va da afară asistenții personali dacă au loc reduceri de personal

Unul dintre primarii din județul Gorj a făcut declarații recente referitoare la viitoarele reduceri de personal în cadrul administrațiilor locale. Conform acestuia, reducerile nu vor mai avea loc, întrucât nu se preconizează că vor fi aprobate de toate partidele membre ale Coaliției de Guvernare. Această situație indică faptul că deciziile privind reorganizarea personalului administrativ vor fi analizate cu atenție și vor necesita un consens politic la nivel central.

Ion Bârcă, primarul comunei Turburea, a precizat că, în baza procentului maxim de reducere avansat până în prezent, ar fi fost necesar ca opt dintre cei douăzeci de angajați ai primăriei să fie concediați. Totuși, problema principală constă în faptul că șase dintre cei opt angajați vizați de această posibilă reducere ocupă funcții de asistenți personali pentru persoane cu dizabilități, ceea ce ridică preocupări legate de continuitatea serviciilor sociale și de sprijin pentru această categorie vulnerabilă.

În plus, doi dintre angajații care ar fi putut fi afectați de reducerile de personal lucrează în cadrul structurii administrative propriu-zise a primăriei, fiind implicați în activități de funcționare internă și coordonare. În acest context, nu există în prezent un mecanism clar stabilit pentru selecția angajaților care ar putea fi concediați, iar autoritățile locale continuă să evalueze impactul unei astfel de măsuri asupra serviciilor oferite comunității.

„Eu sper și chiar cred că nu vor mai avea loc disponibilizări de personal în administrația publică locală și mai exact la primării. Vă dați seama că avem o populație de 4.100 de locuitori și 20 de salariați la primărie, din care 2 șoferi de pe microbuzele pentru transportul elevilor. E clar că nu putem da afară șoferii. Am stabilit ca în cazul, în care se vor face disponibilizări, să plece 6 asistenți personali și 2 de la primărie. Cum, nu știu? Dar, repet, sper să nu mai fie concedieri și să fie găsite alte soluții. Ce vor face persoanele cu dizabilități fără însoțitori?”, a declarat Ion Bârcă, primarul comunei Turburea.

