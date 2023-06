A răsuflat proiectul plagiat al senatorului Iordache

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis un mesaj pe grupul de whatsapp al PNL Mehedinți, în care își anunță retragerea din funcția de ministru, potrivit flux24.ro.

„Dragi colegi, ca sa aflati de la mine va anunt ca aseara am luat decizia de a nu mai continua ca Ministru al Energiei in Viitorul Guvern Ciolacu. Sambata as vrea sa facem un BPJ sa va spun si motivele pe care cred ca sigur le veti intelege. Nu se schimba absolut nimic cu colegii nostri din Administratia Centrala si Locala, ei raman pe pozitii.” este mesajul trimis de ministrul Popescu.

Rămâne de văzut dacă Virgil Popescu mai apucă să demisioneze, pentru că, oricum, ministerul pe care îl conduce e pus pe masa negocierilor, în formarea noului Guvern, pentru a fi transferat de la PNL la UDMR.