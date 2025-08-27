spot_img
    „BRÂNCUȘI NOCTURN”, în Parcul Coloanei fără Sfârșit

    Radu Istudor
    O nouă acțiune culturală la Târgu Jiu. Trei seri de film în aer liber, în inima orașului lui Brâncuși. Documentare rare, un cineconcert unic și povești care au scris istoria muzicii și a artei moderne.

    Programul proiecțiilor:
    Vineri, 29.08 – ora 20:00
    ASCENSIUNEA LED ZEPPELIN
    R.: Bernard MacMahon | 122’ | 2025
    Singurul documentar realizat cu participarea directă a membrilor trupei. O incursiune în energia anilor ’60, interviuri exclusive cu Jimmy Page, Robert Plant și John Paul Jones, imagini rare cu John Bonham și povestea ascensiunii unei legende rock.

    Sâmbătă, 30.08 – ora 20:00
    CINECONCERT „BRÂNCUȘI FILME”
    Proiecție de film mut realizat de Constantin Brâncuși (1923–1939), pe peliculă 35 mm și 16 mm, alb-negru. Structurat pe capitole tematice – atelierul, lumini și materii, bestiar, portrete și autoportrete, dans, călătorii – filmul prinde viață prin sound-design-ul semnat de Ana-Maria Irimia – AFTERTASTE.
    Sâmbătă, 30.08 – ora 21:00
    METAMORFOZELE LUI BRÂNCUȘI
    R.: Alain Fleischer | 52’ | 2025
    Documentar despre Brâncuși, părintele sculpturii moderne, și atelierul său – un spațiu-simbol donat Franței, unde se păstrează corespondența, agendele, fotografiile și filmele sale.

    Duminică, 31.08 – ora 20:00
    TWST – Things We Said Today
    R.: Andrei Ujică | 91’ | 2024
    O capsulă de timp dedicată weekendului 13–15 august 1965, când The Beatles au cucerit New York-ul și au scris istorie pe Shea Stadium.

    ” Intrarea este liberă. Adu-ți prietenii și bucură-te de proiecții sub cerul nopții, în parcul Coloanei fără Sfârșit”, transmit organizatorii.

    Evenimentul este organizat de Docuart cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

