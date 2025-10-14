Astăzi, Asociația Discover Peștișani a dat startul proiectului Dream Art – Acasă la Brâncuși, o inițiativă dedicată seniorilor din cadrul Clubului Seniorilor ” Bunicii Comunității Peștișani”.

Într-o lume tot mai grăbită, în care bătrânii riscă să rămână izolați și uitați, noi alegem să le redăm locul pe care îl merită: în mijlocul comunității, acolo unde înțelepciunea și mâinile lor pricepute devin izvor de inspirație.

Proiectul aduce față în față bunicii comunei Peștișani cu meșteri populari autentici ai Gorjului, într-o serie de întâlniri de suflet unde se redescoperă și practică meșteșuguri vechi de când lumea: țesutul covorașelor tradiționale, cusutul de motive strămoșești, împletitul coșurilor de răchită sau realizarea brăcirilor.

„Pentru noi, Asociația Discover Peștișani tradițiile nu sunt doar obiecte expuse într-un muzeu – ele trăiesc prin oameni. Iar atunci când îi pui pe bunici alături de meșteri adevărați, nu creezi doar obiecte frumoase, ci legături, emoție și vindecare. Dream Art este, de fapt, o terapie prin cultură.”

În Peștișani, nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate. Prin Dream Art – Acasă la Brâncuși, transformăm amintirile în artă, iar arta în demnitate. Pentru că tradiția trăiește doar atunci când este împărtășită — iar comunitatea este vie doar atunci când toate generațiile își dau mâna.

Meșterii populari prezenți în această săptămână în mijlocul seniorilor din Peștișani sunt Liliana Arapu, Mirabela Petrache, Polina Kovacs și Gheorghe Cârjă.

Toate produsele realizate în cadrul acestor ateliere de creație vor fi valorificate vineri la Festivalul Toamnei „Tradiții și Bucurii la Peștișani” eveniment organizat cu scop caritabil. Acțiunea se va desfășura la Căminul Cultural din Brădiceni.