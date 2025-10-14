spot_img
11.4 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 14, 2025
Altele
    AcasăCulturaDream Art – Acasă la Brâncuși
    Cultura

    Dream Art – Acasă la Brâncuși

    ninel roventa
    By ninel roventa
    0
    17

    Astăzi, Asociația Discover Peștișani a dat startul proiectului Dream Art – Acasă la Brâncuși, o inițiativă dedicată seniorilor din cadrul Clubului Seniorilor ” Bunicii Comunității Peștișani”.

    Într-o lume tot mai grăbită, în care bătrânii riscă să rămână izolați și uitați, noi alegem să le redăm locul pe care îl merită: în mijlocul comunității, acolo unde înțelepciunea și mâinile lor pricepute devin izvor de inspirație.

    Proiectul aduce față în față bunicii comunei Peștișani cu meșteri populari autentici ai Gorjului, într-o serie de întâlniri de suflet unde se redescoperă și practică meșteșuguri vechi de când lumea: țesutul covorașelor tradiționale, cusutul de motive strămoșești, împletitul coșurilor de răchită sau realizarea brăcirilor.

    „Pentru noi, Asociația Discover Peștișani tradițiile nu sunt doar obiecte expuse într-un muzeu – ele trăiesc prin oameni. Iar atunci când îi pui pe bunici alături de meșteri adevărați, nu creezi doar obiecte frumoase, ci legături, emoție și vindecare. Dream Art este, de fapt, o terapie prin cultură.”

    În Peștișani, nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate. Prin Dream Art – Acasă la Brâncuși, transformăm amintirile în artă, iar arta în demnitate. Pentru că tradiția trăiește doar atunci când este împărtășită — iar comunitatea este vie doar atunci când toate generațiile își dau mâna.

    Meșterii populari prezenți în această săptămână în mijlocul seniorilor din Peștișani sunt Liliana Arapu, Mirabela Petrache, Polina Kovacs și Gheorghe Cârjă.

    Toate produsele realizate în cadrul acestor ateliere de creație vor fi valorificate vineri la Festivalul Toamnei „Tradiții și Bucurii la Peștișani” eveniment organizat cu scop caritabil. Acțiunea se va desfășura la Căminul Cultural din Brădiceni.

    Articolul precedent
    Guvernul Bolojan, prins în capcana propriilor taxe: încasările din TVA sub inflație, consumul în cădere liberă
    Articolul următor
    Convocator Medserv Min
    ninel roventa
    ninel roventa
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!