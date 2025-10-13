Eveniment cultural de excepție la cula Glogoveanu

Comuna Glogova devine, în toamna acestui an, scena unui eveniment cultural de excepție –Glogova Art Project | Salon Boieresc, un proiect dedicat artelor vizuale contemporane, care reunește peste 60 de artiști din România și Germania. Evenimentul se desfășoară într-un loc simbolic pentru identitatea Olteniei – Cula Glogoveanu, monument istoric ce se transformă, pentru câteva zile, într-un spațiu de dialog între tradiție și actualitate.

„Expoziția propune o reflecție vizuală asupra nobleței spiritului creativ și asupra felului în care arta contemporană își revendică rădăcinile culturale. Pictura, sculptura, instalația și arta obiect se reunesc într-o amplă hartă a expresiei actuale, în care trecutul se rescrie prin limbajul prezentului artistic.

În deschiderea evenimentului, vor susține alocuțiuni Dalina Bădescu, critic de artă și artist plastic, Gheorghe Dican, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Pavel Șușară, critic și istoric de artă și Florin Preda-Dochinoiu, curatorul expoziției.

Evenimentul este organizat de Consiliul Local și Primăria Comunei Glogova, Uniunea Artiștilor Plastici din România, UAPR – Filiala Drobeta Turnu Severin, Primăria Municipiului Motru, Casa de Cultură a Municipiului Motru și Muzeul Național „Constantin Brâncuși”.

Parteneri: Domeniul Catleya Corcova, Coquette by Lao, Leurda, Iris & CV, My Bistro, Craft Studio, Hotel Victoria (Motru).

„Salonul Boieresc” se conturează ca o metaforă culturală, în care noblețea nu se mai măsoară în titluri și ranguri, ci în forța vizionară a artistului, devenit personajul central al unei noi boierimi culturale contemporane“, se arată într-un comunicat de presă/