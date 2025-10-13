spot_img
    Köln-„Anuga 2025”: Carmistin The Food Company-România, un lider regional

    Carmistin The Food Company s-a alăturat liderilor globali din industria alimentară, prezentând-și, în cadrul Târgului Anuga, întreg portofoliul de produse și maniera în care, prin investiții continue în inovație și tehnologie, poate răspunde exigențelor tot mai mari ale industriei și tendințelor globale privind inovația și responsabilitatea față de resurse.

    Anuga 2025 a reunit, în centrul expozițional din Köln, peste 8.000 de companii din 110 țări și peste 145.000 vizitatori și profesioniști din 190 țări în ceea ce s-a dovedit a fi cea mai amplă ediție din istoria evenimentului. Valorificând potențialul extraordinar de business al unui asemenea eveniment, echipa Carmistin a avut programate zeci de întâlniri cu parteneri și potențiali parteneri de afaceri, reprezentanți ai unora dintre cele mai mari nume din industria allimentară globală. Discuțiile au vizat atât piața de desfacere, cât și dezvoltarea următoarelor proiecte ale Grupului.

    Justin Paraschiv, fondator și președinte Carmistin The Food Company:

    Anuga 2025 a fost un reper pentru întreaga industrie alimentară. Am văzut cum inovația, responsabilitatea și sustenabilitatea nu reprezintă doar niște concepte, ci repere esențiale pentru orice companie care privește spre viitor. La Carmistin, credem într-o dezvoltare care pune pe primul loc respectul față de resurse și consumatori, iar investițiile noastre în inovație și tehnologie din ultimii ani confirmă  această viziune: prin modernizarea producției, extinderea la nivel regional și crearea unor produse de înaltă calitate, arătăm că suntem pregătiți să răspundem așteptărilor consumatorilor de pretutindeni. Ne dorim să fim mai mult decât un producător de alimente, vrem să fim un exemplu de responsabilitate și progres, într-o industrie în plină transformare.

    Despre Carmistin The Food Company

    Carmistin The Food Company este poziționată între primii producători de alimente din regiune și pe prima poziție în ierarhia pruducătorilor de carne la nivel național. Grupul Carmistin reunește peste 40 de companii active în producția de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor și bovinelor, precum și în producția de cereale. Pe parcursul celor două decenii de activitate, Carmistin The Food Company a dezvoltat un model de business integrat pe întreg lanțul de producție hrană.

    Despre Anuga

    Anuga este cel mai mare târg de alimente și băuturi din lume și are loc la Köln, Germania, o dată la doi ani. Evenimentul reunește lideri inovatori și profesioniști din întreaga industrie alimentară, oferind oportunități de networking, descoperire a tendințelor globale și identificare a partenerilor de afaceri. Participarea record de la această ediție evidențiază interesul tot mai mare al producătorilor și consumatorilor deoportivă pentru calitatea, proveniența și maniera de consum al alimentelor.

