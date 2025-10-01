Premiu I pentru echipa ContraPunct a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu la un concurs național de scurtmetraje

Echipa ContraPunct a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, coordonată de Luca David Dragodan, a obținut premiul I la concursul național Film for Life, pentru scurtmetrajul „Bucuria”, înscris în secțiunea ficțiune, categoria liceu.

Luca David Dragodan a avut roluri multiple în realizarea proiectului, fiind regizor, scenarist, director de imagine, sound designer și montor șef, implicându-se activ în toate etapele producției.

Din distribuția scurtmetrajului fac parte:

• Andrada Grigorescu

• Claudiu-Octavian Dragodan

• Ionelia Dragodan

Echipa a beneficiat de sprijinul susținătorilor din peluză: Ileana-Daniela Vîlceanu și Daniel Murărița, precum și de susținerea părinților, prietenilor și a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”.

