La volanul unei autoutilitare, fără permis

Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 46 de ani, din comuna Runcu, în zilele de 26, 27 și 30.09.2025, a condus o autoutilitară, pe DC134 Runcu, pe drumul public, fără a avea permis de conducere valabil, pentru nicio categorie de vehicule. În urma verificărilor efectuate, de polițiști, în bazele de date, acesta figurează cu permisul de conducere anulat din anul 2010.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În urma probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, susține IPJ Gorj.