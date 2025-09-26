Scandal la Turcinești: primarul acuzat că a condus băut și a provocat un accident rutier

Comuna Turcinești a fost în data de 23 septembrie, scena unui scandal care a stârnit numeroase reacții în rândul localnicilor. Primarul Ion Dijmărescu este acuzat că ar fi condus autoturismul instituției după ce ar fi consumat băuturi alcoolice, incidentul soldându-se cu un accident rutier.

Potrivit martorilor și unor surse locale, edilul ar fi participat la o întâlnire în compania unui cunoscut, unde ar fi consumat alcool, după care s-ar fi urcat la volanul mașinii primăriei. Deplasarea ar fi fost una haotică, iar în încercarea de a ajunge acasă, primarul ar fi pierdut controlul volanului și ar fi lovit un alt autoturism, aparținând unei femei din comună.

Cele două părți ar fi încheiat ulterior o amiabilă, edilul oferind asigurarea. Mașina primăriei a rămas însă serios avariată și a fost lăsată la poarta locuinței primarului.

Controversele au apărut după ce primarul ar fi declarat că nu el se afla la volan, ci o angajată a primăriei, de la compartimentul Cadastru.

Poziția IPJ Gorj:

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au transmis că evenimentul rutier nu a fost anunțat la poliție și nici nu au existat sesizări din partea cetățenilor. Din verificările ulterioare, polițiștii au stabilit că autoturismul instituției a fost implicat într-un accident rutier fără victime, produs pe raza localității Turcinești, soluționat prin procedura constatării amiabile între părți și societățile de asigurări.

Potrivit legislației rutiere, obligația conducătorului auto de a se prezenta la poliție apare doar în situațiile în care accidentul se soldează cu victime sau atunci când nu se poate încheia o constatare amiabilă.

Astfel, conform art. 79 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, șoferii implicați într-un accident din care au rezultat exclusiv pagube materiale pot încheia un formular de constatare amiabilă, fără a mai fi necesară prezentarea la poliție.