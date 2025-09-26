spot_img
13.9 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 26, 2025
Altele
    AcasăEvenimentScandal la Turcinești: primarul acuzat că a condus băut și a provocat...
    EvenimentHeadlines

    Scandal la Turcinești: primarul acuzat că a condus băut și a provocat un accident rutier

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    139
    Scandal la Turcinești: primarul acuzat că a condus băut și a provocat un accident rutier

    Comuna Turcinești a fost în data de 23 septembrie, scena unui scandal care a stârnit numeroase reacții în rândul localnicilor. Primarul Ion Dijmărescu este acuzat că ar fi condus autoturismul instituției după ce ar fi consumat băuturi alcoolice, incidentul soldându-se cu un accident rutier.

    Potrivit martorilor și unor surse locale, edilul ar fi participat la o întâlnire în compania unui cunoscut, unde ar fi consumat alcool, după care s-ar fi urcat la volanul mașinii primăriei. Deplasarea ar fi fost una haotică, iar în încercarea de a ajunge acasă, primarul ar fi pierdut controlul volanului și ar fi lovit un alt autoturism, aparținând unei femei din comună.

    Cele două părți ar fi încheiat ulterior o amiabilă, edilul oferind asigurarea. Mașina primăriei a rămas însă serios avariată și a fost lăsată la poarta locuinței primarului.

    Controversele au apărut după ce primarul ar fi declarat că nu el se afla la volan, ci o angajată a primăriei, de la compartimentul Cadastru.

    Poziția IPJ Gorj:
    Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au transmis că evenimentul rutier nu a fost anunțat la poliție și nici nu au existat sesizări din partea cetățenilor. Din verificările ulterioare, polițiștii au stabilit că autoturismul instituției a fost implicat într-un accident rutier fără victime, produs pe raza localității Turcinești, soluționat prin procedura constatării amiabile între părți și societățile de asigurări.

    Potrivit legislației rutiere, obligația conducătorului auto de a se prezenta la poliție apare doar în situațiile în care accidentul se soldează cu victime sau atunci când nu se poate încheia o constatare amiabilă.

    Astfel, conform art. 79 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, șoferii implicați într-un accident din care au rezultat exclusiv pagube materiale pot încheia un formular de constatare amiabilă, fără a mai fi necesară prezentarea la poliție.

    Articolul precedent
    Heliportul din Târgu Jiu, funcțional pentru zboruri de zi. Urmează certificarea pentru operațiuni pe timp de noapte
    Articolul următor
    Curse zilnice pentru liceenii din Glogova care fac naveta la Motru, anunțul primarului Alpredi
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!