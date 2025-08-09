A intrat cu un microbuz în Parcul Central din Târgu Jiu

Șoferul unui microbuz a intrat cu mijlocul de transport pe aleea principală din Parcul Central. Acesta a fost amendat de polițiștii locali.

,,În data de 09.08.2025, polițiștii locali care asigură paza operelor din Parcul Central din Târgu Jiu au intervenit pentru a îndepărta un autovehicul care a pătruns neautorizat pe aleea principală.

După ce autovehiculul a fost îndepărtat din parc, la fața locului s-a deplasat, de îndată, un echipaj din cadrul Serviciului Circulație Rutieră.

Polițiștii locali l-au identificat pe conducătorul auto și l-au sancționat contravențional cu maximul amenzii prevăzute de O.U.G. 195 din 2002 și două puncte de penalizare.

Conducătorul auto a relatat că a intrat în zona respectivă pentru a debarca pasageri, deși cunoștea interdicția de acces.

Poliția Locală Târgu Jiu reiterează apelul la respectarea strictă a normelor de acces în parcurile aflate pe raza municipiului Târgu Jiu, atât pentru siguranța pietonilor și pentru protejarea patrimoniului cultural”, au anunțat reprezentanții Poliției Locale Târgu Jiu.