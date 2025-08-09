spot_img
    A intrat cu un microbuz în Parcul Central din Târgu Jiu

    Șoferul unui microbuz a intrat cu mijlocul de transport pe aleea principală din Parcul Central. Acesta a fost amendat de polițiștii locali.

    ,,În data de 09.08.2025, polițiștii locali care asigură paza operelor din Parcul Central din Târgu Jiu au intervenit pentru a îndepărta un autovehicul care a pătruns neautorizat pe aleea principală.

    După ce autovehiculul a fost îndepărtat din parc, la fața locului s-a deplasat, de îndată, un echipaj din cadrul Serviciului Circulație Rutieră.

    Polițiștii locali l-au identificat pe conducătorul auto și l-au sancționat contravențional cu maximul amenzii prevăzute de O.U.G. 195 din 2002 și două puncte de penalizare.

    Conducătorul auto a relatat că a intrat în zona respectivă pentru a debarca pasageri, deși cunoștea interdicția de acces.

    Poliția Locală Târgu Jiu reiterează apelul la respectarea strictă a normelor de acces în parcurile aflate pe raza municipiului Târgu Jiu, atât pentru siguranța pietonilor și pentru protejarea patrimoniului cultural”, au anunțat reprezentanții Poliției Locale Târgu Jiu.

    Articolul precedent
    Șofer căutat de polițiști după ce a făcut drift-uri lângă sediul poliției
