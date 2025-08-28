Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 30.08.2025

AcasăÎntreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice...Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 30.08.2025By Ana Bîrcă28/08/2025 09:4004AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 30.08.2025Apreciază:Apreciază Încarc... AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedentDistribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 04.09.2025Articolul următorProbleme cu apa în cartierul TeilorAna Bîrcăhttp://www.igj.roTe-ar mai putea interesa Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 04.09.2025 28/08/2025 09:38 Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 29.08.2025 27/08/2025 09:11 Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 03.09.2025 27/08/2025 09:08 LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspunsComentariu:Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:*Introduceți aici numele dvs. Email:*Ați introdus o adresă de e-mail incorectă!Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Ultima oră!Sindicalist: Filiala pe Lignit va avea 99,99% din angajații CEO pentru că nu au fost realizate noile investiții 28/08/2025 10:02 CEO face achiziții pentru continuarea activității și după 2026 28/08/2025 10:00 O primărie din Gorj dă 500.000 de lei pentru o mașină de măturat 28/08/2025 09:57 Deputat: „Nu vom permite ca interese meschine să lase Gorjul fără investiții benefice oamenilor” 28/08/2025 09:50 Încărcați mai multeComentarii recente Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj! Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție! inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat