Ce înseamnă abandonarea deșeurilor?

    Abandonarea deșeurilor se referă la situațiile în care acestea sunt lăsate în locuri neautorizate, fără a respecta regulile stabilite de administrația locală sau de operatorii de salubritate. De exemplu, aruncarea lângă tomberon a mobilierului vechi, electrocasnicelor defecte, sacilor cu moloz sau chiar a pungilor menajere care nu respectă programul de colectare.

    În multe cazuri, locatarii consideră că tomberonul de gunoi al blocului este un loc unde pot lăsa orice tip de obiect, însă acest lucru nu este permis. Tomberoanele sunt destinate exclusiv deșeurilor menajere sau celor pentru colectare selectivă (hârtie, plastic, sticlă, metal), în funcție de sistemul implementat.

    Ce amenzi riști pentru abandonarea deșeurilor?

    Legislația în vigoare prevede sancțiuni clare pentru cei care nu respectă regulile de colectare:

    • Amenzi între 200 și 800 de lei pentru persoane fizice care aruncă saci de gunoi sau resturi în afara containerelor destinate.
    • Amenzi între 1.000 și 2.000 de lei pentru aruncarea de deșeuri voluminoase, cum ar fi mobilier, saltele sau electrocasnice, la tomberonul de gunoi al blocului.
    • Amenzi de până la 3.000 de lei în cazul persoanelor juridice (asociații de locatari, firme) care nu gestionează corespunzător deșeurile.
    •  În anumite orașe, pot exista și sancțiuni complementare, cum ar fi obligarea contravenientului să curețe zona sau chiar să suporte costurile suplimentare de ridicare a gunoaielor.
    tomberon gunoi

    De ce sunt interzise deșeurile voluminoase la tomberonul de gunoi?

    Motivul principal este acela că aceste deșeuri blochează accesul la containere și creează un mediu insalubru pentru ceilalți locatari. În plus, firmele de salubritate au programe speciale de colectare pentru obiectele mari sau periculoase, care necesită tratament separat.

    De exemplu:

    • Mobilierul și textilele voluminoase sunt ridicate în campanii speciale, organizate periodic de primării.
    • Deșeurile de construcții și demolări (moloz, faianță, gresie, cărămizi) trebuie colectate în saci și preluate de firme autorizate.
    • Electrocasnicele și electronicele (frigidere, televizoare, monitoare) pot fi duse la centre de colectare sau preluate direct de la domiciliu în anumite programe de tip „Rabla”.

    Ce alternative ai pentru a evita amenda?

    1. Informează-te despre programul local de colectare. În majoritatea orașelor, există zile dedicate pentru ridicarea deșeurilor voluminoase.
    2. Folosește centrele de colectare. Multe localități au puncte unde poți duce gratuit mobilier, electrocasnice sau deșeuri reciclabile.
    3. Contactează firme specializate. Pentru moloz sau alte resturi de construcții, există firme autorizate care le ridică rapid și legal.
    4. Participă la campaniile ecologice. Primăriile sau ONG-urile organizează frecvent colecte gratuite pentru anumite tipuri de deșeuri.

    Concluzie

    Abandonarea deșeurilor la tomberonul de gunoi al blocului nu este doar un gest de lipsă de responsabilitate față de comunitate, ci și o încălcare a legii, care atrage sancțiuni considerabile. De multe ori, amenda primită este mai mare decât costul pe care l-ai fi plătit unei firme autorizate să ridice deșeurile.

    Așadar, respectarea regulilor de colectare nu înseamnă doar evitarea unor amenzi, ci și contribuția fiecăruia dintre noi la un mediu mai curat și mai sănătos. În final, atunci când alegem să gestionăm corect deșeurile, nu facem un efort doar pentru autorități, ci pentru confortul și sănătatea noastră și a celor din jur.

