Fostul deputat de Gorj îl dă în judecată pe procurorul Uncheșelu

Procurorul Jean Uncheșelu, care l-a pus sub acuzare pe Victor Ponta, deputat de Gorj, în dosarul Turceni-Rovinari va fi dat în judecată de fostul parlamentar. Și asta pentru că Ponta a fost inculpat în acest dosar timp de opt ani de zile, ca în final, Înalta Curte, să îl absolve de vreo vină în dosarul instrumentat de procurorul amintit.

Nu este un secret că magistrații nu pot fi trași la răspundere pentru erorile lor. Cu toate acestea, Ponta este pregătit să îl de-a în judecată pe procurorul Uncheșelu pentru dosarul în care a fost achitat definitiv. ‘Au fost 8 ani si jumatate în care nu am lipsit la niciun termen. Nu am invocat prescriptia, iar 8 judecatori de la ICCJ au zis ca fapta nu există. Prin acțiunea asta aș dori ca acești procurori, Uncheselu, Portocală, Koveși, să plătească din buzunarul lor. Să le fie teamă când mai vor să paradească pe cineva. Oameni de cultură, oameni politici etc. Niciunul dintre procurorii ăștia nu au pățit nimic”, a menționat Victor Ponta.

„Dar dacă nici eu nu fac nimic, cine sa ducă lupta asta? Asta e decizia mea si sper că nu e una gresită. Sper ca si cei care au acum functii să vadă si să facă astfel incât corupții să ajungă la inchisoare, dar si magistratii care gresesc să platească.”, a completat fostul parlamentar de Gorj.