Se menține interimatul la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”! 60 de zile prelungire pentru directoarea Frățilescu

Inspectoratul Școlar Județean Gorj se abține în a scoate la concurs și postul de director de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu. Deși o măsură similară s-a luat la Liceul Tehnologic Motru, pentru școala de centru din Târgu Jiu încă se pendulează în legătură cu rezolvarea acestei probleme.

În schimb, recent, s-a decis o prelungire a mandatului de director interimar pentru adjuncta Ramona Frățilescu. Aceasta conduce școala în interimat, din august, după demisia Marcelei Mrejeru, cea care a fost numită pe funcție în primăvara acestui an după ce directoarea de atunci, Corina Panduru, a fost destituită din funcție în baza unor reclamații care nu s-au dovedit a fi fondate.

Cu toate acestea, Corina Panduru s-a ales cu un calificativ „bine” pentru activitatea sa, chiar dacă profesoara a fost depunctată în lipsa unor documente care nu i-au fost puse la dispoziție de către școală.

De altfel, un calificativ similar au obținut și fostele directoare ale Liceului Tehnologic Motru a căror activitate defectuoasă a fost subliniată și în ultimul raport de control al ministrului Educației. Nu se înțelege astfel ce unitate de măsură a aplicat IȘJ Gorj pentru a stabili calificativele pentru cele două cazuri( Liceul Tehnologic Motru și Școala Săvoiu) care nu sunt deloc similare.