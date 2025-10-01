Strada Narciselor va rămâne fără apă. Cât timp va fi sistată alimentarea

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă intreruperea furnizarii serviciului de apa potabila în data de 01.10.2025, în intervalul orar 09:00 -14:00, ca urmare a unor lucrari programate de inlocuire a unei vane DN 100 in caminul de sectionare pe strada Narciselor.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– strada Narciselor

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă