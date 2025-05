Crin Antonescu:” Vocea clară în mijlocul confuziei”

Deputat PSD Mihai Weber face, pe final de campanie, apel la gorjeni să ia deciziile corecte cu privire la scrutinul pentru prezidențiale. Parlamentarul susține că variantă viabilă pentru România este candidatul Crin Antonescu.

„România are nevoie de sens o națiune, de o direcție care nu se schimbă odată cu vântul. Crin Antonescu nu este un zgomot în plus. Vocea clară în mijlocul confuziei. El propune răbdare, stabilitate, construcție. România are nevoie de credință, nu de ură, are nevoie de stabilitate, nu de dezbinare, de fapte concrete, nu de iluzii, dar, mai ales, românii au nevoie de unitate „, transmis liderul PSD, Mihai Weber.

