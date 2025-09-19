spot_img
16.3 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 19, 2025
Altele
    AcasăPoliticDeputat: "Doar în echipă putem construi pentru Gorj"
    Politic

    Deputat: „Doar în echipă putem construi pentru Gorj”

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    2

    Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, face apel la politicienii din Gorj să facă front comun pentru binele județului. Parlamentul susține că în echipă pot ajuta mai mult decât separat.

    “În primul rând, trebuie subliniat că este o premieră pentru județul Gorj ca un ministru al Energiei să afirme concret că au început discuțiile oficiale cu Comisia Europeană pentru amânarea termenului de închidere a centralelor pe cărbune. Este lucrul pe care ni l-am dorit de ani de zile pentru a fi inițiat. Toți factorii, liderii județeni au făcut tot felul de interpelări parlamentare, cât și prin dialog cu liderii locali și naționali, pentru ca această discuție să înceapă. Este absolut firesc ca acest subiect să ne intereseze pe toți, pentru că vorbim despre o unitate economică vitală pentru județul Gorj.
    În lipsa unei prelungiri, consecințele ar fi dramatice: mii de locuri de muncă pierdute, o posibilă creștere a prețului energiei și, mai ales, o criză socială greu de controlat în întreaga regiune. Cu atât mai important este contextul actual, în care avem un ministru din Gorj, domnul Miruță, care a susținut constant continuarea activității CEO. Astfel, există toate argumentele și șansele pentru ca acest demers să se concretizeze. Să nu uităm că, potrivit calendarului de închidere stabilit, în urmă cu câțiva ani, unitățile pe cărbune ar urma să se închidă, la sfârșitul acestui an. Este esențial ca, în următoarele luni, să primim un răspuns pozitiv din partea Comisiei Europene privind prelungirea termenelor de funcționare a capacităților pe cărbune de la CE Oltenia. As face apel către toți factorii politici, este momentul să dăm la o parte toate răutățile, frustrările. Este cel mai important lucru că în echipă putem face ceva pentru Gorj, să facem un spital nou, să ajutăm CE Oltenia. Doar în echipă putem construi drumul expres, investiții de școli, grădinițe, să sprijim potențialul turistic”, a transmis Mihai Weber.

    Articolul precedent
    Amendă contravențională de 35.000 de lei pentru una dintre carierele din Pleșa
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    error: Content is protected !!