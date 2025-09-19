Deputat: „Doar în echipă putem construi pentru Gorj”

Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, face apel la politicienii din Gorj să facă front comun pentru binele județului. Parlamentul susține că în echipă pot ajuta mai mult decât separat.

“În primul rând, trebuie subliniat că este o premieră pentru județul Gorj ca un ministru al Energiei să afirme concret că au început discuțiile oficiale cu Comisia Europeană pentru amânarea termenului de închidere a centralelor pe cărbune. Este lucrul pe care ni l-am dorit de ani de zile pentru a fi inițiat. Toți factorii, liderii județeni au făcut tot felul de interpelări parlamentare, cât și prin dialog cu liderii locali și naționali, pentru ca această discuție să înceapă. Este absolut firesc ca acest subiect să ne intereseze pe toți, pentru că vorbim despre o unitate economică vitală pentru județul Gorj.

În lipsa unei prelungiri, consecințele ar fi dramatice: mii de locuri de muncă pierdute, o posibilă creștere a prețului energiei și, mai ales, o criză socială greu de controlat în întreaga regiune. Cu atât mai important este contextul actual, în care avem un ministru din Gorj, domnul Miruță, care a susținut constant continuarea activității CEO. Astfel, există toate argumentele și șansele pentru ca acest demers să se concretizeze. Să nu uităm că, potrivit calendarului de închidere stabilit, în urmă cu câțiva ani, unitățile pe cărbune ar urma să se închidă, la sfârșitul acestui an. Este esențial ca, în următoarele luni, să primim un răspuns pozitiv din partea Comisiei Europene privind prelungirea termenelor de funcționare a capacităților pe cărbune de la CE Oltenia. As face apel către toți factorii politici, este momentul să dăm la o parte toate răutățile, frustrările. Este cel mai important lucru că în echipă putem face ceva pentru Gorj, să facem un spital nou, să ajutăm CE Oltenia. Doar în echipă putem construi drumul expres, investiții de școli, grădinițe, să sprijim potențialul turistic”, a transmis Mihai Weber.