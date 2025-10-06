Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj

Ilie Petrescu nu mai este președinte al SOS România, filiala Gorj, de câteva zile. Asta, după ce Diana Șoșoacă l-a detronat din funcție pe liderul din judetul nostru. Practic, SOS Gorj are un.nou președinte interimar din data de 25 septembrie, susțin membrii ai organizației județene, care menționează că Petrescu ar fi căzut în disgrație, luând distanta de acțiunile făcute de Diana Șoșoacă in țară.

SOS România Gorj s-a debarasat de Ilie Petrescu, fost senator PRM, la finalul lunii trecute. Atunci, Șosoacă a lăsat un membru la timonă și i-ar fi transmis lui Petrescu că nu mai conduce organizația. Se vehiculează că Diana Șoșoacă nu ar fi prea mulțumită de organizația de la Gorj, asta deoarece filiala nu s-au implicat în acțiuni menite să pună în valoare partidul ori pe șefa lui.

Petrescu a fost pus la conducerea SOS Gorj cu un an în urna și a candidat pentru alegerile parlamentare la nivel de Gorj din partea acestui partid politic.