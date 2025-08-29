El a inlocuit-o pe nora lui Iordache în Consiliul Județean Gorj!

Șeful Oficiului de Cadastru Gorj, Marius Mănescu a depus jurământul pentru funcția de consilier județean din partea PNL. Numirea vine după demisia norei senatorului Ion Iordache, Adelina Iordache. Acesta și-a motivat gestul demisiei prin invocarea unor motive personale.



