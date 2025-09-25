Lider central: „Poate era important să se facă înainte reforma administrației centrale și apoi locale”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la un post național despre măsurile ce se doresc a fi aplicabile în perioada următoare. Întrebat dacă reforma din administrația locală reprezintă un punct sensibil al coaliției, liderul PSD a declarat că” deciziile se iau în unanimitate”.

Grindeanu propune o altfel de reformă administrativă, una care să pornească de la centru.

„Toată lumea e de acord ca principiu de bază este de asemenea să reducem cheltuielile (în reforma administrației centrale, n.red.). Sunt direcții de la același minister vreo 10–12 și trebuie să dispară, aici nu avem un semn de întrebare, se va merge foarte repede. Poate era important să se facă înainte reforma administrației centrale și apoi locale”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a anunțat că partidul va lansa, la finalul săptămânii, un pachet de măsuri economice pentru stimularea creșterii și sprijinirea populației.

„Acest pachet trebuie să fie parte de pachetul trei, este o altă condiție. Să venim cu măsuri de relansare economică. Vorbim de stimulare de investiție, de credite fiscale, în agricultură ministrul Barbu a venit cu foarte multe propuneri etc. Toate aceste lucruri le vom îmbrăca într-un pachet, l-am anunțat și pe președintele Nicușor Dan. La sfârșitul acestei săptămâni venim cu acest pachet și sperăm să vină cu îmbunătățiri și celelalte partide. România nu mai poate auzi doar de deficit, tăieri, creșteri etc. Oamenii ne-au ales să le facem viața mai bună”, a conchis Sorin Grindeanu.

Apreciază: Apreciază Încarc...