Pecingină: „Să îi fie rușine lui Iordache”

Capacitatea senatorului Ion Iordache de a înțelege problemele angajaților din CE Oltenia este pusă la îndoială de colegii de partid.

Deputatul Gheorghe Pecingină susține că “pe Iordache nu îl bagă nimeni în seamă, pentru că nu știe nimic”, referindu-se la Legea 197.

Declarațiile vin în contextul în la Prefectura Gorj ajuns, zilele trecute, președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, pentru a discuta impedimentele aplicării acestei legi favorabile angajaților din CE Oltenia, și, de la discuții a lipsit deputatul PNL de Gorj, ulterior, fiind criticat pentru absență.

„Eu am purtat discuții, pe această temă, anterior discuției de la Târgu Jiu, pe tema Legii 197 și am avut bunul simț să anunț și sindicaliștii. Așa că eu mi-am făcut treaba din plin. Nu trebuia să mă duc la o întâlnire la care Ion Iordache stă în capul mesei dar despre care nu înțelege nimic. De ce aș fi participat la întâlnirea de la Prefectura Gorj? Să îl girăm pe el, care nu știe nimic și încearcă să rezolve niște lucruri pe care nu le stăpânește?! Împreună cu Solomon l-am sunat pe Mihai Weber și am convenit urgentarea anumitor proceduri în ceea ce privește solicitările domnului Baciu. Lucrurile acestea se fac cu cap și se fac în Parlament. Nu ne batem cu pumnii în piept și nu știm despre ce vorbim. De ce nu a rezolvat Iordache? Domnul Baciu a fost susținut de PNL pentru funcția pe care o are, de ce nu a rezolvat-o, până acum, Iordache?! Pentru că pe Iordache nu îl bagă nimeni în seamă, pentru că nu știe nimic, așa că lui să îi fie rușine pentru că vorbește despre lucrurile pe care nu le cunoaște”, a declarat Gheorghe Pecingină la Radio Infinit.